Atlete Ruth van der Meijden kan altijd weer podotherapeut worden

Ze weet nog precies hoe bevrijd ze zich voelde toen de knoop was doorgehakt. ,,De tijdsdruk viel weg. Ik hoefde niet meer op mijn klok te kijken om te gaan trainen. Zo van: ik moet nu gaan, anders red ik het vandaag niet meer.’’



Drie jaar geleden liet atlete Ruth van der Meijden het gejaagde leven achter zich. De Groesbeekse stopte als podotherapeut, om fulltime als topsporter verder te gaan. ,,Trainen, werken, trainen en om 21.00 uur thuis. Ik ging mezelf voorbij. Joop Zoetemelk zei ooit: de Tour win je in bed, maar ik sliep juist slecht. Muziek vond ik al snel te hard, licht te fel.’’



‘Combinatie werkt niet’

De combinatie van topsport bedrijven en tegelijkertijd een goede podotherapeut blijven, bleek niet mogelijk. ,,Je kunt niet zeggen: mijn werk zet ik op plaats twee. Dat gaat niet. Collega’s zagen ook dat het niet goed met me ging. Ik maakte fouten met dossiers. Zette verkeerde nummers op verkeerde plaatsen. Aan de andere kant was ik voor een training vaak zo moe dat ik bij een loopje na een tijdje al niet verder kon.’’



Nu ze gekozen heeft, moet ze soms uitleggen dat topsport net zo goed een baan is. ,,Dan vragen mensen of ik er bij werk. Ik ben 24 uur per dag, 7 dagen per week met topsport bezig, zeg ik dan.’’



Pijn verdragen

De marathon heeft haar mentaal gehard. ,,Tussen de 30 en 35 kilometer merk je: ik kan niet harder. Dan ga je over in een andere energie. Je gaat naar de vetverbranding. Je gaat dood, maar niet helemaal. Die pijn moet je verdragen. Je moet er voor open staan. Tweeënhalf uur sterk zijn en die focus houden op de finish.’’