Auto botst tegen boom, belandt op zijn kant, bestuurster vlucht en wordt aangehouden

MOLENHOEK - Op de Lindenlaan in Molenhoek is een automobiliste met haar auto tegen een boom gebotst. De wagen kwam op een zijkant op het wegdek terecht. Nadat de vrouw uit de auto gered was ging zij er gelijk te voet vandoor. De politie kon haar even later verderop in de wijk aanhouden.