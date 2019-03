Auto raakt boom en lantaarnpaal en belandt op de kop in voortuin van bejaardenwoning Mook

Pierre Venbrux uit Middelaar: nu koster, toen kindje Jezus

14 februari MIDDELAAR - Of hij een gelijkenis ziet? Pierre Venbrux (72) bekijkt het kerkbeeld van kindje Jezus, dat in de armen ligt van de heilige Antonius, nog eens extra goed. ,,Tja, moeilijk te zeggen”, zegt hij met een grijns. Venbrux, koster in de kerk van Middelaar, stond als 5-jarige model voor de kleine Jezus. Over de kunstenaar, Koos van der Horst, is nu een boek verschenen.