Bestuurder onder invloed van alcohol rijdt lantaarnpaal uit de grond en belandt op de kop op de weg

Het wordt steeds drukker in Molenhoek: nieuwe actiegroep tegen verkeers­over­last

9 maart MOLENHOEK - Er moet zo snel mogelijk eenrichtingsverkeer komen op de Ringbaan en Heumensebaan in Molenhoek, de route die vanuit Groesbeek door de meeste forenzen wordt gebruikt om op de A73 te komen. Een deel van het verkeer de andere kant op zou afgewikkeld moeten worden via Lindenlaan en Veldweg. Daarvoor pleit Molenhoeker Rob Wijdemans van een nieuwe actiegroep (,,Nog geen naam”) die sinds een halfjaar actief is in het dorp.