Betere bluswatervoorziening nodig bij Jachtslot Mookerheide

,,De beschikbaarheid van bluswater bij het jachtslot is momenteel onvoldoende”, bevestigt regiomanager Fons Mandigers van Natuurmonumenten. ,,Dat is gebleken uit onderzoek door de brandweer en de Veiligheidsregio Limburg-Noord en dat betekent dat wij aanpassingen moeten doen om aan de eisen te kunnen voldoen.”

Op dit moment heeft de brandweer er bij calamiteiteiten de beschikking over een oude blusvijver en een waterput. De blusvijver is een (permanent gevulde) grote betonnen bak waar naar schatting ruim 1000 kuub water in past. De waterput is normaal onderhouden en momenteel in gebruik bij de tuinen op het landgoed.

Geen tweede blusvijver

Natuurmonumenten heeft een aantal opties om de situatie te verbeteren. Een daarvan, een tweede blusvijver aanleggen, wil de organisatie in ieder geval niet. In plaats daarvan laat ze nu onderzoeken of de bestaande waterput een upgrade kan krijgen door er een nieuwe pomp in te plaatsen.

Voordeel is volgens Mandigers dat de huidige put steeds in gebruik is geweest. ,,Daardoor is ie niet verzand en geeft ie gewoon water. Alleen is het volgens de voorschriften dus niet genoeg. Als er in de toekomst een brand zou zijn in het jachtslot, heeft de brandweer in een sneller tempo meer water nodig.”

Mocht het aanpassen van de put toch niet voldoende zijn, dan zal Natuurmonumenten een tweede waterput op het terrein moeten aanleggen. De betere bluswatervoorzieningen moeten in elk geval geregeld zijn bij de heropening van het jachtslot, dat momenteel wordt gerestaureerd. De restauratie zal naar verwachting in de loop van 2023 klaar zijn.