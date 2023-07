Door ‘brengcon­tai­ner’ keldert inzameling oud papier in Land van Cuijk

De nieuwe manier van inzamelen van oud papier in de gemeente Land van Cuijk is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van een drastische afname van het aantal ingezamelde kilo's: min 20 procent, tegen 9 procent minder ingezamelde kilo's in vergelijkbare gemeenten.