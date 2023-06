Bewolkte dag in Mook en Middelaar

met video Statiegeld op blikjes zorgt voor irritaties en chaos bij inleveren: ‘Ik kon de hele zooi weer mee terug nemen’

Maak blikjes afsluitbaar, zodat er geen restjes bier of fris meer uit kunnen druppelen. Dat is een stuk hygiënischer thuis en inleverautomaten vallen minder vaak uit. Dat opperen lezers van De Gelderlander. De irritaties kunnen namelijk hoog oplopen bij de inleverautomaten in de supermarkt, nu ook op blikjes bier en fris statiegeld zit.