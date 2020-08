Bewoonster vergeet pannetje met kip: appartementencomplex Mook ontruimd

Zonneveld Mook krijgt nog geen steun van politiek

11 juni MOOK - Een zonneveld met zonnepanelen op de voormalige vuilstortplaats De Zandberg aan de Groesbeekseweg in Mook is op een laag pitje gezet. De gemeenteraad van Mook en Middelaar besloot donderdagavond om hier nog geen ja of nee op te zeggen.