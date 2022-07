Brandweer blust beginnende bosbrand in Mook

Hardrij­ders gaan vrijuit in Mook en Middelaar

MOOK - In de gemeente Mook en Middelaar werden vorig jaar 23 snelheidsboetes aan automobilisten uitgedeeld. Dat is nog geen procent van het aantal mensen dat in buurgemeenten op de bon wordt geslingerd. Zelfs de burgemeester staat voor een raadsel.

12 juli