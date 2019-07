Burgemeester Mook reageert op kritiek na uithaal naar ANWB: ‘Zie het als noodkreet van een vader’

In de tweet uitte hij zijn boosheid over de ANWB. Die zou er schuld aan zijn dat zijn dochter bijna verongelukte op de A4 bij Schiphol. Een door de ANWB geselecteerd bedrijf had een wiel van de camper van de dochter vervangen. Dat wiel liep op een haar na van de wagen af doordat het niet goed was gemonteerd.

‘Familie staat op één’

Behalve lovende reacties, reageren ook veel mensen negatief. Die vinden dat Gradisen misbruik maakt van zijn positie als burgemeester om een persoonlijke kwestie aan te kaarten. Maar, zo reageert de burgemeester: ,,Hoe graag ik ook burgemeester ben: mijn familie komt op de eerste plaats. Dat was ook zo toen ik wethouder was en ook als docent recht. Waarom zou ik niet het recht hebben om op Twitter te reageren? Ik ben ook een mens van vlees en bloed.”

Tegen de ANWB heeft hij niets, benadrukt de burgemeester nu in een reactie. ,,Daar heb ik in het verleden ook goede ervaringen mee gehad. Maar bij mijn dochter zijn veel zaken misgegaan en daarvoor is de ANWB verantwoordelijk. Beschouw het maar als een noodkreet van een vader. En dat maakt dan niet uit of die bakker, stukadoor of schilder is.’’

Aantal zaken misgegaan

Inmiddels heeft de ANWB contact gelegd met dochter Esther Gradisen. De noodkreet van de burgemeester heeft duidelijk effect gehad. ,,Onze intentie is altijd om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Bij mevrouw Gradisen zijn duidelijk een aantal zaken misgegaan. Dat vinden we heel vervelend en we doen er alles aan om dat in orde te maken en de zaken recht te zetten. Daarnaast onderzoeken we wat er in Spanje is misgegaan. We hebben ook al contact gehad met het bedrijf dat daar was ingeschakeld.’’