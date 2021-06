Dassenjong Bart aangereden op MTB-pad in Mook: natuurmonumenten verlegt route

In corona­brand­haard Mookerhof wordt nu gewoon gezorgd en geleefd

10 april MOOK - ,,Ik werd gewoon in een taxi gezet en naar Groesbeek vervoerd. Niemand die me wat uitlegde. Dat heeft me ontzettend pijn gedaan. Ik ben toch ook gewoon een persóón?” Minny van Gemert (92) heeft slechte herinneringen aan zaterdag, precies een jaar geleden. Haar woongebouw, het zojuist geopende woonzorghuis Mookerhof in Mook, werd halsoverkop ontruimd omdat het coronavirus zowel onder bewoners als personeel genadeloos had toegeslagen.