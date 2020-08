Drie auto's gaan in vlammen op in Plasmolen: mogelijk gerichte actie

De politie onderzoekt of er mogelijk sprake is van een gerichte actie tegen één van de auto’s. ,,De politie bekijkt de camerabeelden die zijn gemaakt”, vertelt burgemeester Willem Gradissen van de gemeente Mook en Middelaar.



,,Het lijkt er op dat er met zwaarder materiaal brand is gesticht in één van de auto’s.” De andere auto’s de ernaast geparkeerd stonden, brandden daardoor ook uit. De parkeerplaats is privé-terrein van de Jachthaven Eldorado.



,,Het is in ieder geval geen pyromaan”, aldus Gradissen. ,,Daar zijn bewoners altijd erg bang voor. In sommige gevallen duurt het soms jaren voor zo iemand achterhaald wordt. Maar dat is hier niet het geval.”