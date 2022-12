Een beeld voor Molenhoek, een van de laatste wensen van Oscar Goedhart

,,Dat beeld is toen aanvankelijk in opslag op de gemeentewerf terechtgekomen”, vertelt Hankel. ,,Daarna is het naar de Maasdijk in Mook gegaan. Dat is weliswaar een mooie plek, maar we vonden het wel jammer, want in Molenhoek stond toen niets meer.”



Rond 2019 was er nog wel het plan het beeld Flora tegen alleen de gietkosten te verkopen om in het dorp te kunnen plaatsen (binnen het project ‘Molenhoek pakt aan’). Dat ging tot spijt van de kunstenaar niet door, waardoor deze laatste wens - Goedhart wist toen al dat hij ernstig ziek was - bleef.



Hankel wil nu het beeld schenken aan de Molenhoekse gemeenschap, op voorwaarde dat de gemeente Mook en Middelaar de plaatsingskosten voor haar rekening wil nemen. Ze heeft er een brief over gestuurd aan burgemeester en wethouders en ze uitgenodigd in de tuin te komen kijken. Ze hoopt dat ze dat snel doen.



Waar het beeld zou kunnen komen? Het Meulenveld lijkt haar een goede optie. ,,Een mooie, centrale plek.”