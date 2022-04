Enquête over woonwensen jongeren en starters in Mook en Middelaar

WoonplatforMM komt op voor de belangen van inwoners in het bouwproject. Het platform vindt het van belang dat duidelijk is waar momenteel behoefte aan is en heeft een enquête gelanceerd. Deze is specifiek gericht op jonge mensen. ,,We willen weten hoeveel jongeren en starters in onze gemeente willen wonen”, zegt Max Windau van WoonplatforMM. ,,Ook willen we erachter komen wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Hoe groot willen ze wonen? Wat hebben ze te besteden?”