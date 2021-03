Fietser gewond door val op crossbaan, traumaheli rukt uit

Omwonenden maken zich zorgen om bikepara­dijs Mookse Zandberg: ‘Ik hou mijn hart vast’

2 februari MOOK - Aanwonenden van Trailcenter Mook op De Zandberg vrezen dat het springparadijs voor mountainbikers straks overspoeld wordt door hordes fietsliefhebbers. Nu al is het er in het weekend een drukte van belang met mensen die hun fiets over het hek tillen, terwijl de locatie op de voormalige vuilnisbelt pas over een week of twee opengaat.