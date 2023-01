Fietser gewond op crossfietsbaan: traumahelikopter geland

Column Marcel Rözer ‘Iedereen mag er zijn en op zijn/haar/hen eigen wijze’

Ik heb een nieuwe stamkoffiekroeg. Het is het liefste cafeetje van Nijmegen. (Ik twijfel om te vertellen waar het is, té druk is ook niet leuk.) In het kroegje doen ze aan uitgestelde koffies. Dat alleen al. Ik drink één koffie, en reken er twee af.

