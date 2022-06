Fietser naar het ziekenhuis na botsing met auto

Is het een tank? Nee, een auto die op een lantaarn­paal is gestrand

MOLENHOEK - Nee, het is geen tank die politieagenten aantroffen in Molenhoek. Aan de Ringlaan in Molenhoek is woensdagmiddag een automobilist tegen een lantaarnpaal gebotst. Bij de klap knakte de lichtmast half om. De wagen bleef op de lantaarnpaal hangen.

