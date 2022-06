Fietser raakt gewond bij aanrijding op Ringbaan in Molenhoek

Gemeenten in regio Arn­hem-Nijmegen houden vast aan Russisch gas: angst voor claim honderddui­zen­den euro’s

ARNHEM - Gemeenten in de regio van Arnhem en Nijmegen zien af van het forceren van een contractbreuk op Russisch gas van Gazprom. Een breuk geeft aanzienlijke risico’s op schadeclaims vanuit Gazprom, zo stellen burgemeester en wethouders van Arnhem in een brief aan de gemeenteraad.

29 maart