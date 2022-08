Fietsster gewond door aanrijding met auto op snelfietspad in Molenhoek

Monumen­taal beeld begraaf­plaats Mook door restaura­tie gered

MOOK - Het keramieken kruisbeeld op de begraafplaats van Mook, gemaakt door de Mookse kunstenaar Jules de Roeper, is grondig gerestaureerd. Daarmee is het beeld dat in slechte staat verkeerde en steeds verder afbrokkelde, volgens de initiatiefnemers gered.

27 juni