Gedumpte ‘drugsvaten’ blijken drijvers voor jachthaven in Plasmolen

8 juni MOOK - Plus is bereid tot de Raad van State te strijden om de komst van de concurrerende supermarkt Jan Linders in Mook tegen te houden. Dat zegt franchisenemer Wim Voet. Plus begon onlangs in Roermond een rechtszaak uit protest tegen de door de gemeente verleende omgevingsvergunning. Over ongeveer drie weken wordt de uitspraak verwacht.