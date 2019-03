Geen treinen tussen Nijmegen en Mook-Molenhoek door blikseminslag

Mook trekt 2 ton uit voor opknappen ‘versleten groen’

9 maart MOOK - Mook en Middelaar trekt 2 ton uit om de komende vier jaar het openbare groen te verfraaien. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met een renovatieplan. Er is een lijst gemaakt van locaties waar een opknapbeurt het hardst nodig is.