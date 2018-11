Geen treinverkeer tussen station Mook Molenhoek en Cuijk

Duofiets is populair in Molenhoek: Veertig ritjes binnen twee maanden

8 november MOLENHOEK - De duofiets is een succes in Mook, Middelaar en Molenhoek. Met het rijwiel kunnen mensen die ziek of slecht ter been zijn samen met een maatje een tocht maken. De duofiets werd in de eerste twee maanden veertig keer uitgeleend.