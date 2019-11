Gehandicapte Godelieve uit Mook wacht al achttien jaar op aanpassing van woning: ‘Het is pesterij’

‘Voor iedereen schadever­goe­ding na overstro­ming Lob van Gennep’

20 november MOOK/GENNEP - Mocht de Maas overstromen en inwoners daarbij schade aan hun huizen oplopen, dan moet iedereen in de Lob van Gennep in aanmerking komen voor schadevergoeding. Daarvoor pleit de stuurgroep die momenteel nadenkt over het veiliger maken van het gebied bij hoogwater. Er bestaat nu al een schadevergoedingsregeling, maar wie zijn huis na 1996 heeft gebouwd of verbouwd, komt daar niet voor in aanmerking. Dat moet veranderen.