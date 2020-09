Grensgevallen: de ene horecazaak moet vroeg dicht, de andere mag nog gewoon open blijven

MOOK / DODEWAARD / BEMMEL - De regionaal opgelegde coronaregels leggen de gekke grenzen van de veiligheidsregio's bloot. In de ene plaats gelden de nieuwe maatregelen sinds gisteren wel, in een aangrenzende buurdorp net niet.

Limburg, ja daar moet Richard Meeuwsen van herberg ‘t Zwaantje eigenlijk naar luisteren. Naar de veiligheidsregio Limburg-Noord, een gebied van pakweg Roermond tot Mook, om precies te zijn. Die is de baas over het stuk grond in de bossen bij Mook, op 12 kilometer van het centrum van Nijmegen. En laat dit net nog een regio zijn die slechts het stempel ‘waakzaam’ heeft gekregen als het gaat om coronabesmettingen.

De rafels van de lockdown zijn er net vanaf

Meeuwsen hoeft letterlijk maar twee voetstappen te zetten en hij staat ineens in een zone die als ‘zorgelijk’ geldt waar het gaat om coronabesmettingen. Stiekem ligt een klein stuk van zijn terrein zelfs in Gelderland. Dát is waar Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de baas is. En waar sinds gisteren 18 uur strengere coronaregels gelden. Voor Meeuwsen bestaat er geen twijfel, hij maakt geen misbruik van zijn status als ‘grensgeval’: ,,Ik volg gewoon helemaal de regels van Gelderland hoor.

We behoren weliswaar tot Limburg, maar we zijn helemaal op Nijmegen gericht. En het zou natuurlijk helemaal niet goed zijn als we dan hier ineens een uitwijkplek worden voor bijvoorbeeld groepen uit Groesbeek die denken dat ze ineens wel hier kunnen komen stappen", zegt de eigenaar van de herberg.

Quote ,,We doen wat moet. Zelfs zo'n gezichts­mas­ker dragen. Hoewel we er helemaal niet blij mee zijn, want veel te warm.” Richard Meeuwsen, Herberg 't Zwaantje