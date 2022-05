GroenLinks Mook en Middelaar kritisch over coalitieakkoord en tekent niet: ‘Visie- en ambitieloos’

Nieuwe natuur­toets: Beschermde beestjes lopen gevaar op mtb-rou­tes Rijk van Nijmegen

NIJMEGEN - Vliegend hert, hazelworm en zandhagedis lopen gevaar op de vernieuwde mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen. Deze beschermde diersoorten kunnen worden doodgereden en dat is in strijd met de bepalingen uit de Wet natuurbescherming.

7 maart