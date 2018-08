Grote brand op heide over de grens bij Molenhoek geblust

Op tijd nieuwe beheerders voor De Koppel in Middelaar

28 augustus MIDDELAAR - Multifunctioneel centrum De Koppel in Middelaar heeft op tijd nieuwe beheerders gevonden. Clara van der Valk, die nu ook de horeca exploiteert in het gemeenschapshuis van Mook, Maldensteijn in Malden en 't Trefpunt in Milsbeek, neemt het beheer op zich. Van der Valk doet dat in Middelaar samen met haar zoon Ramon, Karin Pinedo en Koen Gerrits.