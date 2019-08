Heeft Sjaak Willems uit Mook het kleinste museum van Nederland?

Restaurant Schans Mook in andere handen

27 augustus MOOK - Restaurant Schans in Mook is verkocht aan ‘een ondernemer in Nijmegen met meerdere horecapanden'. Dat zegt Peter Gribling, die het restaurant tot voor kort samen met een aantal partners runde. Er werd in 2016 vol enthousiasme begonnen in het pand dat toen al een paar jaar leegstond. ,,Maar we konden er geen boterham mee verdienen. Het ging niet goed genoeg, anders waren we wel doorgegaan.”