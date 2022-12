Het gaat echt gebeuren: Rijksweg door Plasmolen in februari op de schop

Explosieven

Door de rechtszaak kon het werk deze herfst niet worden begonnen, maar over ruim twee maanden komt het er dan echt van. Overigens is al veel langer duidelijk dat er wat groots staat te gebeuren. De afgelopen periode werden al bomen verwijderd en kabels verlegd. En de komende weken is er ook activiteit: zo wordt er met scan-apparatuur een laatste check gedaan naar explosieven en onbekende leidingen in de grond en worden er bouwborden geplaatst.

Veiliger

Maar tegen het einde van de winter begint dus het ‘echte’ werk. In het toeristische Plasmolen wordt de maximumsnelheid omlaaggebracht naar 50 kilometer per uur. Ook komt er een pleisterplaats met parkeerplaatsen en informatie over de omgeving. Op het hele tracé , dat in totaal wel vier kilometer lang is, worden kruisingen veiliger gemaakt en er komen hier en daar ‘eilanden’ om het verkeer af te remmen.