Hij stáát, maar graag pas vanaf maandag ravotten in dé speeltuin van Mook

,,Vrijdag komt het valzand pas voor onder de toestellen”, zegt Katja Heeren van Spelen in Mook, het burgerinitiatief dat de bouw van de speeltuin mogelijk maakt. ,,Het terrein is te groot voor een groot hek tot die tijd, maar kinderen moeten er echt nog wegblijven. Wij zijn maar vrijwilligers, maar wel verantwoordelijk voor de veiligheid.”

Inzamelingsactie

Spelen in Mook begon begin vorig jaar een uitgebreide inzamelings- en sponsoractie onder ondernemers en inwoners van Mook en omgeving. Het doel: de bouw van twee kleine en één behoorlijk grote speeltuin met uitstraling tot zelfs buiten het dorp. Bijna een ton harkten vrijwilligers en kinderen bij elkaar. Eén speeltuintje aan de Mortel is al aangelegd, en nu is het beoogde vlaggenschip aan de Cuijksesteeg haast gereed voor gebruik.

Onder meer schommels, een zandspeelplaats, een glijbaan, een ‘kijk- en voelwand’ en een kabelbaan (de grootste wens van de kinderen in het dorp, bleek uit een peiling) zijn maandag en dinsdag geplaatst. De komende tijd wordt er een crossbaantje verder afgewerkt.

Verder groeien

In het voorjaar groeit de speeltuin verder. Dan komen er nog een waterspeelplaats, een balanstoestel en bankjes om op te zitten. ,,Dat heeft ermee te maken dat we al het toegezegde geld nog niet binnen hebben”, zegt Heeren. ,,Vandaar dat we de feestelijke opening ook pas in het voorjaar hebben gepland. We doen voorzichtig aan. En we hebben daarnaast nog wat extra geld nodig voor een speelplaats aan de Prins Bernhardstraat.”

Spelen in Mook blijft vijf jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud aan de speeltuin. Daarna neemt de gemeente Mook en Middelaar, eigenaar van de grond, het over. Mogelijk wordt de speeltuin dan verplaatst. De omgeving is ook in beeld voor woningbouw.