In coronabrandhaard Mookerhof wordt nu gewoon gezorgd en geleefd

Gelegenheid voor uitleg was er amper. Alle bewoners moesten op stel en sprong in busjes en taxi’s naar het Herstelcentrum in Groesbeek, omdat de zorg min of meer was ingestort. Mookerhof was even landelijk nieuws. Uiteindelijk overleden vier ouderen aan corona.



Hoe anders is de situatie nu. Mevrouw van Gemert drinkt met buurvrouw Fien van Soelen (92) kalm een kopje koffie en doet haar verhaal.



Dat is dat van de traumatische ervaring van vorig jaar, maar ook dat van tevredenheid over hoe ze nu in Mookerhof mag wonen: ,,Ik vond het hier meteen zó luxe. Het is beter dan het allerbeste hotel.”