Indonesië-veteraan: ‘Niemand heeft het erover hoe Nederland omging met de dienstplichtige soldaten’

Peutz verhuist omstreden verbran­dingsla­bo­ra­to­ri­um uit Molenhoek

MOLENHOEK/HAPS - Het verbrandingslaboratorium van adviesbureau Peutz in Molenhoek, waarover de buren al jarenlang klagen, gaat verdwijnen uit Molenhoek. In een brief aan de buren laat het bedrijf weten dat er voor de verbrandingsoven een nieuwe locatie is gevonden op bedrijventerrein Laarakker in Haps, aan de A73.

21 februari