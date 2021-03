Internationaal geroemde Thomas Olde Heuvelt is terug met nieuwe thriller: de volgende wereldhit?

Boeken van Nijmeegse Thomas zijn wereldwijd succes: ‘Stephen Kings aanbeve­ling was het hoogtepunt’

5 mei Thomas Olde Heuvelts debuut, de horrorthriller Hex, was wereldwijd een succes: het verscheen inmiddels in zo'n dertig landen. ,,Opvolger Echo is méér dan horror. Het is het verhaal van een obsessie én een liefdesverhaal.”