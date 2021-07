Jacht op verboden mountainbikers op Jansberg: 14 bekeuringen

,,Er is met vier mensen gecontroleerd op diverse plekken”, vertelt woordvoerster Ellen Luijks van Natuurmonumenten. ,,De tijd van waarschuwen is nu wel voorbij. De meesten hadden er wel begrip voor dat ze een bon kregen, ook al is het een flinke boete. Zo’n bekeuring kost ruim 100 euro. Veel mtb’ers komen uit de buurt en weten wel dat ze niet meer op de Jansberg mogen komen. Overigens zijn we best tevreden met het lage aantal overtredingen. Blijkbaar werkt het verbod goed. De komende tijd volgen er meer controles, en die kondigen we niet van tevoren aan.”