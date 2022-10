Jachtslot Mookerheide steeds meer hoe het ooit was, met pauwenstaarten en glas in lood

Er wordt keihard gewerkt aan de restauratie van het monumentale jachtslot, een project in opdracht van Natuurmonumenten waar alles voor uit de kast wordt gehaald. Jan Rovers, die de dagelijkse leiding heeft over de werkzaamheden, is tevreden over het verloop en de resultaten.

,,We hebben alles zo goed mogelijk geprobeerd te reconstrueren, van de kleur van de muren en de tegeltjes tot aan de spuwers die nu weer aan de toren zitten. De spuwers hadden geen functie meer en waren weggehaald. Ze waren ooit bedoeld om regenwater af te voeren omdat de koepel aanvankelijk open was. Nu is de toren weliswaar dicht, maar het was zo’n beeldbepalend element dat ze weer in het ontwerp zijn opgenomen. We hebben ze zo precies mogelijk laten reconstrueren.”