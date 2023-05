Kans op bewolkt in Mook en Middelaar vanochtend

Wéér degradatie Achilles’29: Groesbeek­se club gaat bijna halve eeuw terug in de tijd

Achilles’29 is zaterdag ondanks een 3-0 thuiszege op DZC’68 voor de vijfde keer op rij gedegradeerd. De Groesbeekse club, in 2017 nog uitkomend in de eerste divisie, daalt daarmee af naar de tweede klasse van het amateurvoetbal, waar het in 1974 voor het laatst in uitkwam.