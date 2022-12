Leerlingen metaaltechniek Montessori maken kandelaren en sterren voor het goede doel

De leerlingen hebben ruim veertig kandelaars gemaakt, in een industriële stijl. Het ontwerp is deels van docent Max Wagener. ,,Het is mooi om te doen en ze zijn goed gelukt”, vindt de 16-jarige Kyara Straten, een van de weinige meiden in het klaslokaal. Daarnaast hebben ze grote metalen kerststerren gelast. Per kandelaar of kerstster zijn de scholieren een paar lesuren bezig geweest.