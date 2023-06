Lekker weer in Mook en Middelaar vandaag

COLUMN DWARSKIJKER Bezwaarma­kers zouden niet anoniem moeten zijn

We zagen het eerder in Gennep. Dat sommige inwoners alleen anoniem bezwaren wilden maken tegen het bouwplan Gennepermolen. Het is een beetje vaag gebleven waarom ze zich achter een e-mailadres verschuilden. Je ziet het nu ook in Sambeek.