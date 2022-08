Let op: ondanks droogte toch flinke drukte verwacht rond Mookerhei dit weekend

Het is voor veel mensen het ultieme thuiskomen van vakantie: na wekenlang op de camping of in een tropisch oord, staat hier half augustus opeens de hei in spetterend paarse bloei. Maar dit jaar is het anders. Eind juli al staken de eerste heidebloempjes hun kopje op en de bloeiperiode kabbelt nu al een paar weken voort zonder dat het echt gaat ‘knallen’.