Lichaam gevonden in Maas bij steenfabriek Milsbeek, mogelijk van Duitser die bij Oeffelt werd vermist

Mookenaren halen al tienduizen­den op voor speeltui­nen in het dorp

6 juli MOOK - Al in oktober staan in Mook de eerste toestellen in speeltuinen aan de Cuijksesteeg en de Mortel in Mook. Met sponsor- en crowdfundingsacties hebben vrijwilligers al 22.000 euro bijeengebracht voor meer speelgelegenheden in het dorp.