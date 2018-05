Man gewond na val met met scootmobiel bij Molenhoek

Peter en Yvon blazen horeca op Jachtslot Mookerhei­de nieuw leven in

1 mei MOLENHOEK - 'Hé? Kun je hier nergens een kop koffie krijgen?' De verbazing was groot bij Peter Kegel (57) en Yvon Jeukens (58), toen ze vorig jaar langs het vrijwel leegstaande Jachtslot de Mookerheide in Molenhoek kwamen en geen koffie konden drinken. De Maldenaren brengen daar nu zelf verandering in met Lagom, Zweeds voor 'precies goed': een tijdelijk zaakje in een voormalige opslag van het Jachtslot.