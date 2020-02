Man uit Mook krijgt twaalf jaar cel voor neersteken ex en ouders met schroevendraaier in Arnhem

Mookenaar (43) stak 40 keer met schroeven­draai­er in op ex, moeder én stiefvader: 14 jaar cel geëist

12 februari ARNHEM - Tegen een 42-jarige man uit Mook is in hoger beroep een gevangenisstraf van 14 jaar geëist. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Mookenaar zijn ex-vriendin, haar moeder en haar stiefvader proberen te vermoorden in hun woning in Arnhem. Daarbij stak hij zijn ex tien keer met een schroevendraaier. Haar ouders die de dochter te hulp schoten kregen ieder ook vijftien steken met het gereedschap.