Meer ventilatie vanwege corona én betere koeling in warm gebouw van Adalbertschool Mook

MOOK - De Adalbertschool in Mook krijgt betere koeling én ventilatie. De aanpak van het binnenklimaat is nodig vanwege het coronavirus en omdat het oude schoolgebouw snel te warm wordt.

Zowel de ventilatie als het binnenklimaat van het 40 jaar oude schoolgebouw in het dorpshart van Mook laten flink te wensen over, zo stelt schooldirecteur Suzanne van Helvoort. Zij laat weten blij te zijn dat het kan worden aangepakt.



,,Sinds de coronamaatregelen hadden we wel al CO2-meters in de klaslokalen en die slaan regelmatig flink uit. Nu moeten we dan steeds ramen en deuren open doen.”

Daarnaast wordt het gebouw in voorjaar en zomer snel te heet. ,,We hebben veel grote ramen in het pand, vooral op de bovenste verdieping wordt het hierdoor snel veel te warm. Zeker sinds de bomenrij voor de school is verdwenen na de herinrichting van de weg. Ook de koeling is dus heel erg nodig.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

De totale kosten voor de maatregelen zijn begroot op zo’n 2,5 ton. Hiervan moet 30 procent van het Rijk komen, via een speciale subsidie voor ventilatiemaatregelen. De rest passen de gemeente Mook en Middelaar en het schoolbestuur - Lijn 83 - bij: ieder zo'n 85.000 euro.



Volgens wethouder Frank Dillerop is de aanpak een gedeelde verantwoordelijkheid, mede vanwege de nog altijd onzekere situatie rondom het coronavirus. De gemeenteraad van Mook stemde unaniem in met de investering.

Schoolbestuur Lijn 83 heeft voor de andere basisscholen in de gemeente Mook en Middelaar geen subsidie voor ventilatiemaatregelen aangevraagd. Dit zou niet nodig zijn, onder meer vanwege de kleinere klassen.



Wanneer de Mookse school de betere ventilatie en koeling kan krijgen, is nog niet zeker. Volgens de voorwaarden van de rijkssubsidie moeten de maatregelen in elk geval uiterlijk augustus 2024 gerealiseerd zijn.