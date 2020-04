Meteen boete bij samenscholen tijdens Pasen; strand Mookerplas afgesloten voor recreanten

,,Er is geen excuus meer. Er is nu zo vaak gewaarschuwd dat niemand nog verrast kan zijn als hij een boete oploopt voor het negeren van coronamaatregelen”, aldus Bruls, die alvast vooruitblikt op het Paasweekend. ,,Een wandelingetje in de buurt mag best, met zijn tweeën en op 1,5 meter afstand van elkaar. Maar laat traditionele paasuitjes dit jaar nou achterwege. Niet naar de meubelboulevard, niet naar tuincentra, geen tochtjes gaan maken. Zoek elkaar niet op, blijf thuis.”

Overlast

Controles bij de Duitse grens

Ook komen er bij de Duitse grens steekproefgewijs controles door zowel de Duitse als Nederlandse politie. Beide landen willen grensoverschrijdend verkeer zoveel mogelijk tegengaan, tenzij het noodzakelijk is. Zo gaat de koninklijke marechaussee controleren bij de grensovergang bij de A77, ter hoogte van Heijen.



Ook is het strand van de Mookerplas bij Plasmolen met ingang van vrijdag gesloten voor publiek. De recreatieplek, die in beheer is van Leisurelands, gaat dicht op last van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Wie de Mookerplas toch betreedt, riskeert een boete van 400 euro.