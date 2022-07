Mook en Middelaar: nog twee andere locaties in beeld voor tijdelijke woningen vluchtelingen en woningzoekenden

MOOK - Een weide van recreatiepark Vakantie bij Meeussen in Plasmolen en een weiland van woningcorporatie Mooiland in Middelaar zijn nu ook in beeld voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen of inwoners van de regio die een woning zoeken zoals starters.

Dat betekent dat de gemeente Mook en Middelaar nu vijf mogelijke locaties op het oog heeft om mogelijk maximaal honderd Oekraïense vluchtelingen en zo’n zestig woningzoekenden in tijdelijke woningen te huisvesten.

Eerder had de gemeente al drie locaties - allemaal in handen van de gemeente zelf - aangewezen om voor dit doel te onderzoeken. Dat ging om het voormalige Chinese restaurant aan de Rijksweg in Plasmolen, de plek van het voormalige Groene Kruispand in het hart van Mook en het terrein tegenover sportpark De Maasvallei aan de Bovensteweg in Mook.

Tien of vijftien jaar

De twee nieuwe locaties die de gemeente nu in het onderzoek meeneemt, zijn een weiland met een schuur aan de Fuikstraat bij de hoek met de Dorpsstraat in Middelaar en een weide van Vakantie bij Meeussen met enkele fruitbomen aan de Broekweg in Plasmolen, ten westen van recreatiewoningen.

De eigenaren van het recreatiepark benadrukken dat er nog niets zeker is. ,,We overwegen het alleen als het kleinschalig is en bij het park past”, zegt Gaby Meeussen.

De gemeente bekijkt of op de terreinen vierpersoons ‘woonunits’ neergezet kunnen worden. Meestal worden dergelijke tijdelijke woningen voor een periode van tien jaar neergezet, verlenging naar vijftien jaar is mogelijk.

Het onderzoek zal naar verwachting eind augustus zijn afgerond. Zodra er meer bekend is, worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Een raadsvoorstel over het onderzoek naar de mogelijke locaties staat donderdagavond in de commissievergadering op de agenda.