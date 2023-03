Mook gaat de langste dag vieren: het Midzomernachtfestival

,,In verschillende landen om ons heen wordt de langste dag uitgebreid gevierd”, zegt initiatiefneemster Iegte de Jong uit Middelaar. ,,Zoals in Frankrijk het Fêtes de la Musique, dat is zo mooi. Vandaar het idee, want waarom zouden wij daar niet ook een muzikaal feestje van maken?”

Samen met een aantal andere inwoners heeft ze inmiddels de schouders onder de organisatie gezet. Duidelijk is al dat er drie podia in het dorp komen: in de kerk van Mook, op het Raadhuisplein en aan de Maaskade. Daar kunnen gezelschappen en musici optreden, ze kunnen zich er komende tijd nog voor opgeven.

Van fanfare of bluesband tot gedichten

,,De nadruk ligt op lokale gezelschappen die zich bezighouden met muziek en cultuur, van alles is mogelijk: van de fanfare tot bluesbands, vrouwen- of smartlappenkoren of een strijkkwartet. Maar ook iemand die gedichten voordraagt.”

De Jong: ,,En naast de geplande optreden kunnen mensen ook altijd nog spontaan langskomen, klap je koffertje open op een straathoek en laat van je horen op je gitaar of saxofoon.”

Verder wordt er tegelijk een markt in het centrum van Mook georganiseerd, naar de Franse ‘marché nocturne’ waar verenigingen, instellingen of andere lokale aanbieders kunnen laten zien wat ze in huis hebben. ,,We hopen dat de straten rond de kerk en het Raadhuisplein vol komen te staan met kraampjes waar je elkaar kunt ontmoeten en ook nog eens wat lekkers kunt eten en drinken.”

Het Midzomernachtfestival op 21 juni in Mook zal ongeveer tussen 17.00 en 23.00 plaatsvinden; belangstellenden kunnen zich opgeven of meer informatie krijgen door een mail te sturen naar info@midzomernachtmuziek.nl