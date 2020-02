Mookenaar (43) stak 40 keer met schroevendraaier in op ex, moeder én stiefvader: 14 jaar cel geëist

ARNHEM - Tegen een 42-jarige man uit Mook is in hoger beroep een gevangenisstraf van 14 jaar geëist. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Mookenaar zijn ex-vriendin, haar moeder en haar stiefvader proberen te vermoorden in hun woning in Arnhem. Daarbij stak hij zijn ex tien keer met een schroevendraaier. Haar ouders die de dochter te hulp schoten kregen ieder ook vijftien steken met het gereedschap.

De aanklager en de verdachte zijn beiden in hoger beroep gegaan tegen de gevangenisstraf van 9 jaar die de rechtbank van Arnhem op 21 december 2018 had opgelegd. De verwondingen die de slachtoffers opliepen waren zo ernstig dat zij eraan hadden kunnen overlijden, betoogde de advocaat-generaal voor de rechter in Arnhem.



Levensbedreigend

De ex-vriendin bleek in het ziekenhuis tien steekwonden te hebben die haar volgens artsen het leven hadden kunnen kosten. De ouders waren ieder vijftien keer levensgevaarlijk geraakt. De moeder had een gebroken nekwervel, een scheurtje in haar schedel, een bloedprop in de halsader en een doorboord hersenvlies. Haar man heeft blijvende gehoorschade vanwege een doorboord trommelvlies aan de aanval overgehouden.

,,Alle drie de slachtoffers mogen blij zijn dat ze nog leven. Naast de fysieke littekens, hebben deze mensen littekens voor de rest van hun leven”, stelde de aanklager.

Zoontje was getuige

Bij het incident was de destijds 8-jarige zoon van de verdachte en zijn ex aanwezig. De jongen was in het huis van zijn stiefopa en oma toen hij zijn moeder hoorde schreeuwen. Hij was getuige van de aanval. ,,Dat is juist een plek waar mensen zich veilig moeten voelen. Verdachte heeft gewelddadig gehandeld voor de ogen van zijn eigen zoon. En hij heeft nimmer verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen”, hield de aanklager de rechtbank voor. Hij eiste daarom een gevangenisstraf van 14 jaar.