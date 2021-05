Mookse brandweer spoort gaslek op in bodem Bloemenstraat Milsbeek

PVV grootste op paar plekken in Groesbeek: Wilders kreeg in Breedeweg drie stemmen meer dan Rutte

24 maart RIJK VAN NIJMEGEN - De VVD is de grootste partij in de meeste van de negentien dorpen in het Rijk van Nijmegen, met D66 vrijwel altijd als tweede. Alleen in de kernen Molenhoek, Heilig Landstichting, Beek, Berg en Dal en Ubbergen scoorde D66 beter dan de VVD.