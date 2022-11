Na brandbrief: weg langs nieuwe speeltuin in Mook snel veiliger

De werkgroep Spelen in Mook, initiatiefnemer van een aantal speeltuinen in Mook, is blij met de nu aangekondigde maatregelen, maar was in de brief van half oktober kritisch over de gemeente. Die zou eerder te weinig hebben gedaan aan de verkeersveiligheid bij de speeltuin aan de Cuijksesteeg die sinds kort klaar is en waar al volop wordt gespeeld.