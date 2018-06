Naar de rechter vanwege duizenden natuurgraven op de Mookerheide

Sandberg voert nog een argument op. ,,Jachtslot de Mookerheide is het hart van een mooi gebied. Door de komst van al die graven, creëer je daar een grafstemming voor generaties na ons. Waarom wil je dat?''



Natuurmonumenten wil in zestig jaar tijd duizenden graven vergeven. Een gang naar de Raad van State kan de plannen vertragen.



Volgens Ellen Luijks, boswachter communicatie, heeft Natuurmonumenten altijd rekening gehouden met de stap die Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl nu heeft gezet. ,,We wisten dat deze club in actie komt als er plannen zijn voor een natuurbegraafplaats. Waar dan ook in Nederland.'' Volgens Natuurmonumenten gaat de natuur er niet op achteruit.



Waarschijnlijk dient de zaak in het najaar.