Natuurbrand Mookerheide aangestoken, vermoedelijk door kinderen: ‘Jongens kochten veel lucifers bij super’

MOOK - De brand die maandagmiddag in het natuurgebied Mookerheide heeft gewoed, is waarschijnlijk aangestoken door een groepje kinderen. De brandweer, die vanwege de grote droogte met zeven wagens uitrukte, had een uur nodig om de natuurbrand te blussen.

Al snel nadat de brandweer ter plaatse kwam, in de buurt van de Avilaweg bij Mook, werden meerdere doosjes lucifers gevonden. Het spoor leidde, na navraag door een boswachter van Natuurmonumenten, in de richting van een aantal jonge jongens. Ze hadden bij de brand staan kijken, hebben die ochtend waarschijnlijk een grote hoeveelheid lucifers gekocht bij een plaatselijke supermarkt en zouden bij de winkel ook nog een container in brand hebben gestoken.

,,De drie jongens waren al wat opgevallen”, vertelt boswachter Fred de Jonge. ,,Later wist personeel van een supermarkt te vertellen dat er een grote hoeveelheid lucifers was verkocht aan drie jonge jongens. Bij die winkel is dezelfde ochtend ook nog brand gesticht in een container. Daar zijn camerabeelden van. Het kunnen goed dezelfde jongens te zijn”, vertelt hij.

De zaak is overgedragen aan de politie Limburg en die bevestigt dat de drie minderjarige jongens worden verdacht van de brandjes in Mook, zowel de natuur- als de containerbrand. ,,We gaan hier nog over in gesprek met de jongens en hun ouders”, aldus een woordvoerster. Omdat dit gesprek nog moet plaatsvinden, wil de politie nog geen verdere details delen.

Snel optreden

De schade aan het bos is door het snelle optreden van de brandweer beperkt gebleven. Er is een stuk grasland verbrand en een deel van een groep bomen is aangetast. Al vijf minuten na de eerste melding, die rond twintig voor twee binnenkwam, was de brandweer van Mook op de plek van de brand. Daar kwam al snel versterking bij van de brandweer uit Gennep, Bergen en Malden.

De inzet was fors met zes grote blusvoertuigen vanwege het verhoogde risico op natuurbranden. Het risico is verhoogd omdat het al langere tijd erg droog is, waardoor een natuurbrand sneller kan ontstaan en zich ook sneller kan ontwikkelen. In het hele land zijn brandweer, natuurbeheerders en hulpdiensten vanwege het verhoogde risico extra alert.

Boswachter Fred de Jonge vraagt iedereen om hierbij mee te helpen. ,,Dit soort situaties zijn natuurlijk heel gevaarlijk, dit had ook anders kunnen aflopen. Ook ouders wil ik graag op het hart binden: kinderen hebben nu vakantie en veel vrije tijd, maar weet wat ze aan het doen zijn. Zelf overzien ze de consequenties niet.”